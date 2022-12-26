Tesla потеряла более 80 миллиардов долларов за неделю

Прошлая неделя стала худшей для Tesla с начала пандемии, пишет Financial Times. Акции производителя электрокаров подешевели на 18 процентов, до 123,1 доллара за штуку.

Откуда взялась цифра в восемьдесят миллиардов долларов - все просто, это анализ финансистов по капитализации Tesla, которая была пересмотрена после падения котировок. Теперь Tesla оценивается в 390 миллиардов долларов, что втрое меньше, чем в начале 2022 года, когда ее капитализация составляла более триллиона долларов.

Инвесторов также беспокоит поведение Илона Маска, который не выполняет своих обещаний. Например, он заявил, что не будет продавать свои собственные акции, как минимум, в ближайшее два года, однако позже он избавился от некоторой доли ценных бумаг, чтобы закрыть сделку по покупке Twitter.