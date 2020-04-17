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17 апр 2020

Tesla снова попытаются убить

Tesla снова попытаются убить

Калифорнийская Karma Automotive весной 2021 года выпустит свою первую полностью электрическую модель

Сообщается, что cначала на рынок выйдут младшая и средняя версии Karma Revero GTE c батареями на 75 и 100 киловатт-часов. Чуть позже появится старшая версия  Hyper Range, которая сможет без подзарядки проезжать 644 километра.  У первых двух показателей этот показатель равен 322 и 483 километрам соответственно.

Электрокары будут поддерживать зарядку переменным током мощностью 11 киловатт и постоянным до 150 киловатт. От скоростного терминала до 80 процентов батарея наполнится за полчаса. «Revero GTE — это задел на будущее компании и продолжение успеха непревзойденного премиум-гибрида Revero GT, — говорит Влад Калика, вице-президент департамента силовых установок Karma Automotive. — GTE привнесет разнообразие в наше растущее портфолио и откроет новую эру электрических технологий». Новинку построят на недавно анонсированной платформе E-Flex, а также ей достанется некий набор электронных систем, разработанных вместе с партнерами.

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