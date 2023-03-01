Tesla собирается захватить малазийский рынок

Европа уже несколько «отошла» от электромобильного бума – машины уже воспринимаются как данность, а правительства начинают отменять льготы, которыми раньше привлекали автовладельцев.

В то же время в Азии тема с электромобилями набирает обороты – спрос на них растет, развивается и инфраструктура. В частности, Малайзия нацелена на электрификацию транспорта, и готова предлагать стимулы, включая отмену пошлины на импорт, для её ускорения. По плану местных властей, к 2030 году доля «розеточных» моделей, включая гибриды, должна составлять 15% от общего объёма рынка.

Собственно, Маск, откроет в Малайзии своё представительство и сервисные центры, а также построит сеть зарядных станций Supercharger.