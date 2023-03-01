Автомобильный портал Motorpage
1 мар 2023

Tesla собирается захватить малазийский рынок

Tesla собирается захватить малазийский рынок

Европа уже несколько «отошла» от электромобильного бума – машины уже воспринимаются как данность, а правительства начинают отменять льготы, которыми раньше привлекали автовладельцев.

В то же время в Азии тема с электромобилями набирает обороты – спрос на них растет, развивается и инфраструктура. В частности, Малайзия нацелена на электрификацию транспорта, и готова предлагать стимулы, включая отмену пошлины на импорт, для её ускорения. По плану местных властей, к 2030 году доля «розеточных» моделей, включая гибриды, должна составлять 15% от общего объёма рынка.

Собственно, Маск, откроет в Малайзии своё представительство и сервисные центры, а также построит сеть зарядных станций Supercharger.

При написании новости использовалась информация:
Auto

Комментарии к новости

Последние новости

...

Haval расширит свое присутствие в России

01 марта 2023

Volkswagen отказывается от хрома

01 марта 2023

Старый Ford Transit возродился в виде электрокара

01 марта 2023

BMW работает над новой водородной моделью

01 марта 2023

Может ли Ford стоить миллион долларов?

01 марта 2023

Назван покупатель российского завода Volkswagen

01 марта 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki SX4 - suzuki sx4 (2016) почему простота - это хорошо Тест драйв
01 марта 2023

Suzuki SX4
"Почему простота - это хорошо"
Geely Tugella - geely tugella (2022) дамский угодник
Тест драйв
26 февраля 2023

Geely Tugella
"Дамский угодник"
Exeed VX - exeed vx (2022) как правильно (не)потратить пять миллионов рублей
Тест драйв
22 февраля 2023

Exeed VX
"Как правильно (не)потратить пять миллионов рублей"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 5 1 1