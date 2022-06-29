Tesla уволила почти всех сотрудников, которые работали над автопилотом

Компания Tesla уволила около 200 из 350 сотрудников, работавших в центре анализа данных в калифорнийском Сан-Матео. Подразделение это крайне важно для концерна, так как именно там проходила отладка комплекса автопилота.

С чем связано такое решение. По одной точке зрения Tesla просто хочет сэкономить, поэтому фронт работ уволенных сотрудников, будет просто передан другим, благо у Tesla есть еще один центр разработки программного обеспечения в Сиэтле.

Другая версия еще менее радужная - сокращение связано с общей нынешней политикой компании, направленной на уменьшение штата. Bloomberg отмечает, что эта новость привела к падению стоимости акций американского «электрогиганта» на пять процентов.