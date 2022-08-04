Тик-токеры в США стали угонять машины

Блогеры порой делают странные вещи ради хайпа. К сожалению, иногда, это переходит все допустимые границы

Пользователи соцсети TikTok в США запустили новый «челлендж», в результате которого страдают владельцы автомобилей марок Kia и Hyundai. Как пишет Carscoops, по соцсети распространяются видеоинструкции по угону таких машин. Грустно лишь то, что власти нескольких регионов уже начинают фиксировать всплеск преступной активности в области автомобильных угонов.

Например, полиция одного из городов Флориды заявила, что за период с 11 июля 23 из 56 угнанных автомобилей были именно Kia и Hyundai. Сообщается, что большинство угонщиков – подростки 14-17 лет, которые берут машины «на покататься». Некоторые даже выложили свои похождения в сеть, на чем собственно и погорели.