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4 авг 2022

Тик-токеры в США стали угонять машины

Тик-токеры в США стали угонять машины

Блогеры порой делают странные вещи ради хайпа. К сожалению, иногда, это переходит все допустимые границы

Пользователи соцсети TikTok в США запустили новый «челлендж», в результате которого страдают владельцы автомобилей марок Kia и Hyundai. Как пишет Carscoops, по соцсети распространяются видеоинструкции по угону таких машин. Грустно лишь то, что власти нескольких регионов уже начинают фиксировать всплеск преступной активности в области автомобильных угонов.

Например, полиция одного из городов Флориды заявила, что за период с 11 июля 23 из 56 угнанных автомобилей были именно Kia  и Hyundai.  Сообщается, что большинство угонщиков – подростки 14-17 лет, которые берут машины «на покататься». Некоторые даже выложили свои похождения в сеть, на чем собственно и погорели.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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