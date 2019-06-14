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14 июн 2019

Тюнер Porsche решил выпустить собственный суперкар

Тюнер Porsche решил выпустить собственный суперкар

Немецкое тюнинг-ателье Gemballa, которое специализируется на доработках автомобилей Porsche, решило выпустить собственный суперкар. 

Как заявляют представители фирмы, новинка получит уникальный и агрессивный дизайн, роскошный интерьер, а также силовую установку мощностью около 800 лошадиных сил. Более подробной информации о будущем суперкаре пока нет.

Первые дизайн-макеты Gemballa намерена представить избранным клиентам уже в самое ближайшее время, а к началу 2020-го подготовить ходовые прототипы. Серийное производство автомобилей фирма планирует начать в 2022 году.

 
 

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