Тюнер Porsche решил выпустить собственный суперкар

Немецкое тюнинг-ателье Gemballa, которое специализируется на доработках автомобилей Porsche, решило выпустить собственный суперкар.
Как заявляют представители фирмы, новинка получит уникальный и агрессивный дизайн, роскошный интерьер, а также силовую установку мощностью около 800 лошадиных сил. Более подробной информации о будущем суперкаре пока нет.
Первые дизайн-макеты Gemballa намерена представить избранным клиентам уже в самое ближайшее время, а к началу 2020-го подготовить ходовые прототипы. Серийное производство автомобилей фирма планирует начать в 2022 году.