Тюнеры из Кейптауна воспроизвели легендарный Mercedes 300SL

Воспроизвели – не значит, создали с нуля. Дело в том, что фактически мастера представили рестомод – взяли за основу современный SLK и «надели» на него старинный кузов, но на что ушло пять лет разработки?

Такой долгий срок объясняется тем, что кузов здесь свой собственный. Его изготовили из алюминия, но для повышения жесткости здесь присутствует и стальной каркас. Интересно, что кузов строили, используя лазерное сканирование кузовных панелей оригинального 300SL. Важный момент - новинка почти на полтонны легче оригинального ретро-кара.

К сожалению, с интерьером какую-либо работу производить не стали – он полностью перекочевал из современного SLK. Это вызывает некоторый диссонанс с ретро-стилистикой во внешности. Мотор также позаимствован от SLK - 350-сильный V6 объёмом 3,2 литра.