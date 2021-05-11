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11 май 2021

Тюнеры из Кейптауна воспроизвели легендарный Mercedes 300SL

Тюнеры из Кейптауна воспроизвели легендарный Mercedes 300SL
Автор фото: фирма-производитель

Воспроизвели – не значит, создали с нуля. Дело в том, что фактически мастера представили рестомод – взяли за основу современный SLK и «надели» на него старинный кузов, но на что ушло пять лет разработки?

Такой долгий срок объясняется тем, что кузов здесь свой собственный. Его изготовили из алюминия, но для повышения жесткости  здесь присутствует и стальной каркас. Интересно, что кузов строили, используя лазерное сканирование кузовных панелей оригинального 300SL. Важный момент - новинка почти на полтонны легче оригинального ретро-кара.

К сожалению, с интерьером  какую-либо работу производить не стали – он полностью перекочевал из современного SLK. Это вызывает некоторый диссонанс с ретро-стилистикой во внешности. Мотор  также позаимствован от SLK -  350-сильный V6 объёмом 3,2 литра.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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