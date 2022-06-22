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22 июн 2022

Тюнинг российским водителям будет обходиться дороже

Тюнинг российским водителям будет обходиться дороже

Совет Федерации одобрил закон об увеличении пошлины за внесение изменений в конструкцию автомобиля.

Если раньше за данный документ необходимо было выложить восемьсот рублей, то теперь тариф составляет уже две с половиной тысячи. Вместе с этим вводится госпошлина в размере тысячи рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию машины.  Отметим, что у водителей еще есть возможность "заказать услуги" по старым тарифам, так как нововведения вступают в силу лишь в январе следующего года.

Увеличение пошлин за тюнинг поможет компенсировать расходы бюджета, заключили в Совфеде. По прогнозу, новые пошлины обеспечат поступление в федеральный бюджет дополнительных 700 миллионов рублей в год.

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