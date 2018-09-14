Тойота защитит владельцев от угонов?

Самые угоняемые автомобили – не только в РФ, но и в мире – Тойота и Лексус

К тому есть много причин, включая общее их количество. Но сейчас не об этом. Японцы выступили с анонсом нового способа эффективной защиты от угонов. Для идентификации автомобиля будет применяться специальная маркировка на большом количестве деталей, включая заменяемые и не заменяемые. Сообщается, что для маркировки на детали будет наноситься уникальная маркировка в виде микроточек, которые невозможно найти и рассмотреть без специального оборудования.

Будет ли это работать? В какой-то мере – да. Если регистрирующие органы оснастить специальными средствами идентификации и базой по уникальным отметкам, тогда можно отслеживать любую машину «по частям». Все они станут уникальными. Однако сразу возникает много вопросов. Как защитить саму информацию? Как будут идентифицировать заменители? Кто будет эти самые микроточки рассматривать на дороге?

В сообщениях указывается в частности, что маркеры будут «размером в 1 мм». Здесь тоже вопрос – почему их нельзя рассмотреть? Если кто-то не видит дефект в 1 мм - можно взять очки.

Очевидными становятся две вещи: