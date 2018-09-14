Автомобильный портал Motorpage
14 сен 2018

Тойота защитит владельцев от угонов?

Тойота защитит владельцев от угонов?
Автор фото: фирма-производитель

Самые угоняемые автомобили – не только в РФ, но и в мире – Тойота и Лексус

К тому есть много причин, включая общее их количество. Но сейчас не об этом. Японцы выступили с анонсом нового способа эффективной защиты от угонов. Для идентификации автомобиля будет применяться специальная маркировка на большом количестве деталей, включая заменяемые и не заменяемые. Сообщается, что для маркировки на детали будет наноситься уникальная маркировка в виде микроточек, которые невозможно найти и рассмотреть без специального оборудования.

Будет ли это работать? В какой-то мере – да. Если регистрирующие органы оснастить специальными средствами идентификации и базой по уникальным отметкам, тогда можно отслеживать любую машину «по частям». Все они станут уникальными. Однако сразу возникает много вопросов. Как защитить саму информацию? Как будут идентифицировать заменители? Кто будет эти самые микроточки рассматривать на дороге?

В сообщениях указывается в частности, что маркеры будут «размером в 1 мм». Здесь тоже вопрос – почему их нельзя рассмотреть? Если кто-то не видит дефект в 1 мм - можно взять очки.

Очевидными становятся две вещи:

  1. Систему разработали, но детали пока не раскрывают.
  2. Она будет бороться не только с угонами, но и с «копированием».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК, speedme

Комментарии к новости

Последние новости

...

Авторынок России на третьем месте среди стран Европы

13 сентября 2018
BMW

А вот и беспилотный… мотоцикл

13 сентября 2018
УАЗ Патриот

УАЗ поедет на автомате

13 сентября 2018
Citroen C5 Aircross 2018

Гибридный кроссовер С5 покажут в Париже

13 сентября 2018
Nissan Pulsar 2015

Ниссан Пульсар – гуд бай!

13 сентября 2018
Mercedes-Benz GLE 2020

Начинку GLE зарядили по полной

12 сентября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Optima - kia optima 2019 миг между прошлым и будущим Тест драйв
14 сентября 2018

KIA Optima
"Миг между прошлым и будущим"
Renault Koleos - renault koleos 2017 решил сыграть на премиальном поле
Тест драйв
12 сентября 2018

Renault Koleos
"Renault Koleos решил сыграть на премиальном поле"
Lexus LS - lexus ls 500 f sport 2018 удивительное – рядом: lexus ls стал драйверским автомобилем
Тест драйв
10 сентября 2018

Lexus LS
"Удивительное – рядом: Lexus LS стал драйверским автомобилем"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 полётное настроение
Автопутешествия
23 августа 2018

Mitsubishi Eclipse Cross
"Полётное настроение"

Написано новостей:

2 1 9 2 8