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23 дек 2020

Токийский автосалон оцифруют

Токийский автосалон оцифруют

Мы уже предвкушаем у читателей Motorpage некое недоумение, но факт – коронавирус меняет формат массовых мероприятий, в том числе и автосалонов

Что же произойдет с Токийским автосалоном? Физического воплощения у него не будет – вместо этого автосалон пройдет в онлайн-формате. Подробности, к сожалению, не указываются, кроме даты – 15 января. В любом случае даже онлайн-формат  - это уже неплохо, особенно если учитывать, что автосалоны в Детройте или Париже были отменены полностью.

Важно заметить, что под понятием «Токийский автосалон» мы подразумеваем не международный ивент (тот, вообще, проходит осенью), а национальную ежегодную выставку, где выставляются национальные фирмы, тюнинг-ателье и кастомные мастерские. Хотя, в прошлом году именно здесь произошла мировая премьера нового Yaris GR.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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