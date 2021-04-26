Токийский автосалон отменяется

Эту автомобильную выставку можно считать самой стойкой- начиная с самого момента ее основания, то есть с 1954 года, выставка никогда не отменялась. К сожалению, иногда даже самые стойкие терпят поражение

Да, Ассоциация автопроизводителей Японии (Japan Automobile Manufacturers Association, JAMA), которая является организатором данного мероприятия приняла решение об отмене автосалона на фоне тяжелой эпидемиологической обстановки (число заболевших растёт, правительство планирует ввести режим чрезвычайной ситуации в нескольких крупных городах).

Хорошая новость заключается в том, что полностью от автосалона не откажутся - его проведут через год или два. Правда, мероприятие претерпит реорганизацию, превратившись в выставку мобильности, где будет сделан упор на демонстрацию искусственного интеллекта и технологий автономного управления. По крайне мере, уже хорошо, что не будут внедрять онлайн-формат, как это произошло с автосалоном в Женеве.