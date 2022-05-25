Токийский автосалон превратится в многопрофильную выставку

Национальная ассоциация автопроизводителей Японии объявила о планах по тотальному изменению формата Токийского автомобильного салона, который должен состояться уже в следующем году

Если говорить кратко, то из мероприятия, которое посвящено исключительно автомобилям, автосалон превратится в настоящую промышленную выставку. К сожалению, никаких подробностей в JAMA (ассоциация автопроизводителей) пока не раскрыли. Организаторы заявили лишь, что считают сильными сторонами японского автопрома не только легковые автомобили, но и коммерческий автопром, а также производителей мотоциклов. Вероятнее всего остальными участниками будущей выставки станут производители автомобильных компонентов и тюнинг-конторы.

Надо сказать, что с проведением автосалонов дела обстоят очень сложно – та же выставка в Пекине, которая считается крупнейшей в мире, была вновь перенесена из-за вспышки коронавируса.