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25 май 2022

Токийский автосалон превратится в многопрофильную выставку

Токийский автосалон превратится в многопрофильную выставку

Национальная ассоциация автопроизводителей Японии объявила о планах по тотальному изменению формата Токийского автомобильного салона, который должен состояться уже в следующем году

Если говорить кратко, то из мероприятия, которое посвящено исключительно автомобилям, автосалон превратится в настоящую промышленную выставку. К сожалению, никаких подробностей в JAMA (ассоциация автопроизводителей) пока не раскрыли. Организаторы заявили лишь, что считают сильными сторонами японского автопрома не только легковые автомобили, но и коммерческий автопром, а также производителей мотоциклов. Вероятнее всего остальными участниками будущей выставки станут производители автомобильных компонентов и тюнинг-конторы.

Надо сказать, что с проведением автосалонов  дела обстоят очень сложно – та же выставка в Пекине, которая считается крупнейшей в мире,  была вновь перенесена из-за вспышки коронавируса.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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