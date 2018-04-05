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5 апр 2018

Top Gear остался без собственной трассы

Top Gear остался без собственной трассы

Знаменитому телешоу Top Gear придется искать новое место для испытания автомобилей и съемок заездов звезд за рулем: на территории заброшенного аэродрома в Дансфилде, где расположен трек телепрограммы и временная студия воздвигнут целый жилой район.

Проект создания Dunsfold Park появился еще в 2015 году, но до сегодняшнего дня власти Англии не согласовывали его, так как сталкивались с сопротивлением со стороны многочисленных фанатов телешоу.

Однако теперь окончательное решение принято, аэродром будет полностью ликвидирован, а на его месте построят 1800 жилых домов и бизнес-парк, в котором расположится около ста компаний с 900 сотрудниками. Представители местных властей говорят о том, что комплекс рассчитан на разные слои населения и, прежде всего, на молодые семьи, которые смогут переехать ближе к месту работы.

Top Gear начал использовать аэродром в Дансфилде в 2002 году. Кроме самого телешоу его использовала компания McLaren для испытания своих суперкаров. Рекорд трека принадлежит McLaren 675LT, который прошел его за минуту и 13,7 секунды. Быстрейшим же был болид Формулы 1 Renault R24, который уложился в 59 секунд.

Реакции BBC, которой принадлежат права на Top Gear, пока не последовало.
 

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При написании новости использовалась информация:
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