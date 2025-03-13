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13 мар 2025

Топ-менеджеры Tesla и Lucid создали новый автомобильный бренд

Топ-менеджеры Tesla и Lucid создали новый автомобильный бренд
Автор фото: фирма-производитель

Компания Longbow, основанная выходцами из Tesla и Lucid, представила свои первые модели — электрические спортивные автомобили Speedster и Roadster

Судя по опубликованным снимкам, модели получили оригинальный дизайн и отличаются только крышей. Привлекает внимание динамичная форма кузова, широкие колесные арки и сложная оптика. Вероятно, двери имеют конструкцию типа “крылья бабочки”.

Оба автомобиля построены на алюминиевой платформе, которая обеспечивает минимальный вес и максимальную жесткость. Speedster весит всего 895 кг, а Roadster - 995 кг. Заявленный разгон до “сотни” - 3,5 и 3,6 с соответственно. О самой силовой установке информации пока нет. Стоимость Speedster составит 84 995 фунтов, а Roadster обойдется покупателям в 64 995 фунтов. Всего планируется собрать по 150 экземпляров каждой модели.

При написании новости использовалась информация:
carthrottle

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