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1 ноя 2018

Топливный ответ правительству

Топливный ответ правительству

На недавний «топливный» ультиматум российского премьер-министра откликнулась компания Роснефть. Нефтяной гигант предлагает стабилизировать цены на топливо своими особыми методами

В начале недели, премьер-министр страны выступил с жестким заявлением относительно цен на бензин. Дмитрий Медведев пригрозил ввести  запретительные пошлины на нефтепродукты (речь идет о трехкратном увеличении пошлин на экспорт) если правительство и нефтяные холдинги не смогут договориться о сдерживании цен.  Ранее уже были предприняты некоторые шаги в этом направлении - нефтяники сдерживали цены на заправках, а взамен получали низкий акциз на топливо. Однако удержание розничной цены серьезно повлияло на опт. Дошло до того, что из некоторых регионов топливо пропало в принципе.  Поступали жалобы на дефицит - многие АЗС не могут купить дизельного топлива в достаточном объеме.

Теперь представители компании Роснефть выступили со своим предложением, относительно решения сложившейся ситуации.  В числе мер - введение плавающего акциза с обратной зависимостью от котировок на нефть. Грубо говоря, речь идет о компенсации потерь от поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Собственно эта мера уже нашла отклик у властей - правительство готово выделить в следующем году более 660 миллиардов рублей.

Далее предполагалось перенести оплату топливного акциза с нефтеперерабатывающих заводов на АЗС. Пояснялось, что эта мера позволит избежать торговли суррогатным топливом, идентифицировать производителя и повысить эффективность нефтепереработки. Однако, по последней информации, данное решение не будет рассматриваться правительством. По заявлению  вице-премьера РФ Дмитрия Козака: «решение не носит оперативного характера для стабилизации ситуации на рынке».

В заключении «Роснефть» предложила распространить  договоренности о стабилизации цен на всех участников  рынка - не только  на крупные нефтяные компании, владеющие сетями АЗС, но  и на независимых игроков, то есть на  АЗС, которые закупают топливо на оптовом рынке.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, За Рулем , ТАСС

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