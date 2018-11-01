Топливный ответ правительству

На недавний «топливный» ультиматум российского премьер-министра откликнулась компания Роснефть. Нефтяной гигант предлагает стабилизировать цены на топливо своими особыми методами

В начале недели, премьер-министр страны выступил с жестким заявлением относительно цен на бензин. Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефтепродукты (речь идет о трехкратном увеличении пошлин на экспорт) если правительство и нефтяные холдинги не смогут договориться о сдерживании цен. Ранее уже были предприняты некоторые шаги в этом направлении - нефтяники сдерживали цены на заправках, а взамен получали низкий акциз на топливо. Однако удержание розничной цены серьезно повлияло на опт. Дошло до того, что из некоторых регионов топливо пропало в принципе. Поступали жалобы на дефицит - многие АЗС не могут купить дизельного топлива в достаточном объеме.

Теперь представители компании Роснефть выступили со своим предложением, относительно решения сложившейся ситуации. В числе мер - введение плавающего акциза с обратной зависимостью от котировок на нефть. Грубо говоря, речь идет о компенсации потерь от поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Собственно эта мера уже нашла отклик у властей - правительство готово выделить в следующем году более 660 миллиардов рублей.

Далее предполагалось перенести оплату топливного акциза с нефтеперерабатывающих заводов на АЗС. Пояснялось, что эта мера позволит избежать торговли суррогатным топливом, идентифицировать производителя и повысить эффективность нефтепереработки. Однако, по последней информации, данное решение не будет рассматриваться правительством. По заявлению вице-премьера РФ Дмитрия Козака: «решение не носит оперативного характера для стабилизации ситуации на рынке».

В заключении «Роснефть» предложила распространить договоренности о стабилизации цен на всех участников рынка - не только на крупные нефтяные компании, владеющие сетями АЗС, но и на независимых игроков, то есть на АЗС, которые закупают топливо на оптовом рынке.