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25 апр 2018

Тотальная слежка: в автомобильные номера встроят чипы

Тотальная слежка: в автомобильные номера встроят чипы

В Китае уже вовсю развернута сеть камер наблюдений с системой распознавания лиц: так силовики могут отслеживать перемещения практически любого гражданина. В России же пока решили последить за автомобилистами.

В ГИБДД прорабатывают возможность оснащения RFID-чипами с информацией о транспортном средстве и его владельце автомобильных номеров. Об этом в интервью газете «КоммерсантЪ» заявил глава ведомства Михаил Черников. По его словам это поможем работе комплексов фотовидеофиксации правонарушений.

Впервые идея встроить RFID-метки в автомобильные номера появилась в 2013 году. Идея дошла до стадии обсуждения в правительстве, но затем о ней благополучно забыли. Если вдоль дороги установить считыватели данных, то МВД или другие структуры смогут практически в режиме реального времени отслеживать перемещения того или иного транспортного средства.

Также Михаил Черников заявил, что ГИБДД хочет вообще прекратить выдавать автомобильные номера, автовладельцы могут выбирать понравившиеся им буквенно-цифровые сочетания на аукционах. Это по его словам поможет исключить коррупционный фактор в этом вопросе.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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