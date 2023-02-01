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1 фев 2023

Toyota Corolla превратилась в музыкальный инструмент

Toyota Corolla превратилась в музыкальный инструмент
Музыку можно сыграть на чем угодно – от водопроводных труб, как завещал Маяковский, до скрипки Страдивари, как это принято у классиков. Главное – иметь фантазию и вдохновение, а остальное – дело техники. 
Кто сказал, что машина – не музыкальный инструмент. Американские блогеры доказали обратное. Некто  Man Plays взял ржавую Toyota Corolla и превратил ее в полноценную ударную установку. Стучали, как говориться, всем и по всему – капотом и палочками по капоту, дверьми, крышкой багажника и т.д. Пожалуй, больше всего запоминается финальный аккорд – стук по крыше большой колотушкой с разбегу. 
 
Трек был записан на профессиональное оборудование и выложен на специальные площадки. Пользователи отметили, что трек получился очень драйвовым  и, что называется, «качающим».

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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