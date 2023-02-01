Toyota Corolla превратилась в музыкальный инструмент

Музыку можно сыграть на чем угодно – от водопроводных труб, как завещал Маяковский, до скрипки Страдивари, как это принято у классиков. Главное – иметь фантазию и вдохновение, а остальное – дело техники.

Кто сказал, что машина – не музыкальный инструмент. Американские блогеры доказали обратное. Некто Man Plays взял ржавую Toyota Corolla и превратил ее в полноценную ударную установку. Стучали, как говориться, всем и по всему – капотом и палочками по капоту, дверьми, крышкой багажника и т.д. Пожалуй, больше всего запоминается финальный аккорд – стук по крыше большой колотушкой с разбегу.

Трек был записан на профессиональное оборудование и выложен на специальные площадки. Пользователи отметили, что трек получился очень драйвовым и, что называется, «качающим».