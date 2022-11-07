Toyota GR86 превратили в электрокар

Американская фирма Scalar Performance решила доработать гоночный японский спорткар, заменив в нем силовую установку на электрический двигатель

В штатной конфигурации GR86 оснащен оппозитным 234-сильным мотором. Мастера тюнинга же вместо базового ДВС установили электромотор Hypercraft Stealth EV, который развивает 328 лошадиных сил.

Двигатель питает литий-ионная батарея емкостью 65 кВт*ч, от станции быстрой подзарядки мощностью 150 кВт ее можно зарядить за 20 минут. Снаряженная масса такого купе — 1379 кг. С места до 60 миль/ч (97 км/ч) машина разгоняется за 3,9 секунды, максимальная скорость достигает 267 км/ч.