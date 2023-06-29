Toyota и Hyundai не могут рекламировать электрокары

Британское агентство Advertising Standards Agency (ASA) обязало компании Hyundai и Toyota убрать рекламу электромобилей, которую показывали в Англии и Ирландии

Причиной данного решения стали многочисленные жалобы клиентов, которые уличили оба концерна в обмане. Оказалось, что в ролике рекламируется система быстрой зарядки, мол, при помощи специального устройства блок аккумуляторов кроссовера bZ4X можно заполнить до 80% примерно за полчаса. В свою очередь, для Hyundai Ioniq 5 заявлена зарядка за 18 минут на 350-киловаттной станции.

Реальность же оказалась несколько хуже. К тому же и в Англии и в Ирландии слабо развита сеть быстрых зарядных станций, что также не соотносится с рекламной компанией.