Toyota и Subaru собираются покорить мир ралли

Обе компании уже анонсировали совместную разработку специального гоночного болида, который станет отражением технологического уровня каждой из них.

Как сообщают японские СМИ, болид будет выпущен сразу под обеими марками. Примерно та же картина была, когда на рынок вышли Toyota GT86 и Subaru BRZ – технически это были две одинаковые машины. К слову о технике, сообщается, что гоночный снаряд получит оппозитный мотор и полный привод, а по размерам новинка будет близка к модели Subaru Impreza.

Превратится ли раллийный болид в обычный автомобиль для гражданских лиц – вопрос. Так как для такой процедуры, согласно правилам, необходимо выпустить более двух тысяч экземпляров текущей модели.