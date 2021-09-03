Toyota может помочь Apple разработать автомобиль

Появились новые подробности относительно технологического партнерства компании Apple. Напомним, что IT-гигант ищет того, кто поможет ему в проектировании автомобиля.

Как сообщают местные СМИ, в данный момент Apple ведет переговоры с азиатскими автопроизводителями, и Toyota является одним из участников переговоров. Предмет обсуждения не указывается, но по предварительным данным компании обсуждают возможность предоставления батарей.

Ранее в качестве возможных партнёров Apple в этой области назывались китайский концерн BYD и корейская компания LG. Некоторые источники при этом уверяли, что некую революцию в области хранения энергии готовят сами купертиновцы.