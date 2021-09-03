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3 сен 2021

Toyota может помочь Apple разработать автомобиль

Toyota может помочь Apple разработать автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Появились новые подробности относительно технологического партнерства компании Apple. Напомним, что IT-гигант  ищет того, кто поможет ему в проектировании автомобиля.

Как сообщают местные СМИ, в данный момент Apple ведет переговоры с азиатскими автопроизводителями, и Toyota является одним из участников переговоров. Предмет обсуждения не указывается, но по предварительным данным компании обсуждают возможность предоставления батарей.

Ранее в качестве возможных партнёров Apple в этой области назывались китайский концерн BYD и корейская компания LG. Некоторые источники при этом уверяли, что некую революцию в области хранения энергии готовят сами купертиновцы.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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