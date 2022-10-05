Toyota не будет разрабатывать заряженную Camry

Компания Toyota не будет увеличивать число «заряженных» веврсий серийных моделей, которые продаются под обозначением GR.
Не так давно представители северо-американского офиса марки заявили о том, что концерн, к примеру, не будет разрабатывать заряженную Camry. Хотя еще в июне появились слухи о том, что такая модель может увидеть свет ради конкуренции с заряженными корейскими седанами, вроде Kia K5 GT.
Сейчас под суббрендом GR компания выпускает четыре модели — GR Supra, GR 86 и представленные некоторое время назад «горячие» модификации хэтчей Yaris и Corolla. Однако «заряженные» версии могут всё же появиться у тех новинок Toyota, которые либо вышли на рынок совсем недавно, либо ещё к этому готовятся — в первую очередь, у новой Crown и электрокроссовера bZ4X.