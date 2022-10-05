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5 окт 2022

Toyota не будет разрабатывать заряженную Camry

Toyota не будет разрабатывать заряженную Camry
Компания Toyota не будет увеличивать число «заряженных» веврсий серийных моделей, которые продаются под обозначением GR.
Не так давно представители северо-американского офиса марки заявили о том, что концерн, к примеру, не будет разрабатывать заряженную Camry. Хотя еще в июне появились слухи о том, что такая модель может увидеть свет ради конкуренции с заряженными корейскими седанами, вроде Kia K5 GT.
 
Сейчас под суббрендом GR компания выпускает четыре модели — GR Supra, GR 86 и представленные некоторое время назад «горячие» модификации хэтчей Yaris и Corolla. Однако «заряженные» версии могут всё же появиться у тех новинок Toyota, которые либо вышли на рынок совсем недавно, либо ещё к этому готовятся — в первую очередь, у новой Crown и электрокроссовера bZ4X.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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