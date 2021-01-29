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29 янв 2021

Toyota объявляет отзыв 80 тысяч машин

Toyota объявляет отзыв 80 тысяч машин
Автор фото: фирма-производитель

Часто отзывные компании производят по каким-то мелочам, однако сейчас повод серьёзный, хотя поломка на первый взгляд покажется незначительной

Читатели Motorpage наверняка с нами согласятся, что подогревы - вещь нужная. Подогревы форсунок - тем более, так как, однажды залив некачественную омывайку,  есть риск не смыть грязь с лобового стекла на морозе и обнаружить в бачке лёд. Но, как оказалось, подогрев форсунок может обернуться и проблемой.

С ней могут столкнуться более восьмидесяти тысяч владельцев Land Cruiser и Lexus LX (точное число отзываемых машин - 82405 экземпляров). Суть заключается в том, что в корпусе нагревателя может быть трещина, которая чревата коротким замыканием и последующим пожаром. Важно отметить, что ни Росстандартом, ни концерном таких случаев в реальной жизни зафиксировано не было. Решаться проблема будет заменой нагревателя. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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