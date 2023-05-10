Toyota подтвердила разработку спорткара

Японский концерн официально подтвердил разработку нового спорткара, который будет показан широкой публике в ближайшие три года.

Пока о новинке известно лишь одно – она будет электрокаром, точнее одним из десяти электрокаров, которые концерн покажет до 2026 года. Пока неясно, под какими брендом он появится на рынке — это может быть как Toyota , так и премиальный Lexus.

Впрочем инсайдеры делают ставку именно на Lexus и утверждают, что новинка станет серийным воплощением концепт-кара Lexus Electrified Sport, который станет преемником модели LFA. Про концепт в свое время говорили, что он получит 700-сильный двигатель.