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4 сен 2024

Toyota посвятила новую версию хэтчбека Yaris раллийной Corolla 1973 года

Toyota посвятила новую версию хэтчбека Yaris раллийной Corolla 1973 года
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota представила новую версию хэтчбека Yaris под названием TGR Italy. Она стилизована под раллийную Corolla 1600 Coupe 1973 года. Автомобиль получил ряд дизайнерских доработок, но технически остался прежним

Главной фишкой версии TGR Italy является ее белый цвет с красными полосами, полностью повторяющий тот самый автомобиль, который принес японской компании победу в раллийных гонках 51 год назад. Также автомобиль получил 18-дюймовые кованые колесные диски, красные тормозные суппорты и спортивные шины Pirelli. Продавать автомобиль будут в Италии. Серия ограничена 51 экземпляром. Цена - 67 500 евро.

В технике изменений нет. Yaris оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 280 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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