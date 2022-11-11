Toyota раскрыла премьеру нового Prius

Компания Toyota официально подтвердила, что анонсированная ранее на 16 ноября премьера будет посвящена новому поколению гибрида Toyota Prius.

Судя по тизерам, автомобиль получит специальную внешность, которая будет несколько перекликаться с флагманским седаном Crown. Одним из похожих элементов можно считать С-образные дневные ходовые огни.

Что касается технических компонентов, то здесь точной информации нет. По одним данным Prius будет базироваться на некоей новой платформе, сочетающей в себе элементы модульной TNGA и архитектуры, разработанной для электрокаров линейки bZ. Кроме того, компания может в будущем оснастить Prius двигателем внутреннего сгорания, на котором вместо традиционного топлива используется водород.