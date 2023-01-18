Toyota решила установить новый рекорд

Руководство японского концерна выступило с обращением к инвесторам, где раскрыло свои производственные планы на текущий год. Перед Toyota стоит цель - выпустить 10,6 миллионов автомобилей, что станет мировым рекордом

Впрочем, никакой бравады в словах японского топ-менеджмента нет. Во-первых, в статистике будет учитываться производство не только Toyota, но и Lexus. Во-вторых, руководство концерна предупреждает, что прогноз включает в себя и возможное снижение объемов, так что реальная цифра может оказаться и ниже заявленной.

«Между тем, как и в прошлом году, сохраняется неясность, вызванная проблемами с поставкой деталей, в том числе полупроводников. В связи с этим наш прогноз по выпуску также учитывает возможность снижения объемов производства примерно на 10%», — отмечается в пресс-релизе марки.