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18 янв 2023

Toyota решила установить новый рекорд

Toyota решила установить новый рекорд

Руководство японского концерна выступило с обращением к инвесторам, где раскрыло свои производственные планы на текущий год. Перед Toyota стоит цель - выпустить 10,6 миллионов автомобилей, что станет мировым рекордом

Впрочем, никакой бравады в словах японского топ-менеджмента нет. Во-первых,  в статистике будет учитываться производство не только Toyota, но и Lexus. Во-вторых, руководство концерна предупреждает, что прогноз включает в себя и возможное снижение объемов, так что реальная цифра может оказаться и ниже заявленной.

«Между тем, как и в прошлом году, сохраняется неясность, вызванная проблемами с поставкой деталей, в том числе полупроводников. В связи с этим наш прогноз по выпуску также учитывает возможность снижения объемов производства примерно на 10%», — отмечается в пресс-релизе марки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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