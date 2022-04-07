Toyota Supra может получить заряженную модификацию

Учитывая, что Supra построена на той же платформе, что и родстер BMW Z4 , можно предположить, что существует возможность установки на японский спорткар двигателя от BMW M4.

По слухам этим и займутся специалисты из Gazoo Racing - придворного тюнинг-ателье Toyota.Утверждается, что для будущей новинки отдачу трёхлитрового мотора доведут до 540 лошадиных сил., что превосходит возможности нынешних серийных BMW M3 и M4. Сейчас на баварском купе в исполнении Competition двигатель развивает только 510 лошадиных сил. В качестве коробки передач будет использован 7-ступенчатый робот. Привод - полный по умолчанию.

Что касается внешности, то машина должна получить аэродинамический обвес с углепластиковым антикрылом. В качестве теоретической даты выхода указывается начало следующего года. Отметим, что заряженная Supra может стать одной из самых дорогих моделей в линейке японского бренда, так как ее стоимость превысит отметку в 80 тысяч долларов.