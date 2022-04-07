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7 апр 2022

Toyota Supra может получить заряженную модификацию

Toyota Supra может получить заряженную модификацию
Автор фото: фирма-производитель
Учитывая, что Supra построена на той же платформе, что и родстер BMW Z4, можно предположить, что существует возможность установки на японский спорткар двигателя от BMW M4.
По слухам этим и займутся специалисты из Gazoo Racing - придворного тюнинг-ателье Toyota.Утверждается, что для будущей новинки отдачу трёхлитрового мотора доведут до 540 лошадиных сил., что превосходит возможности нынешних серийных BMW M3 и M4. Сейчас на баварском купе в исполнении Competition двигатель развивает только 510 лошадиных сил. В качестве коробки передач будет использован 7-ступенчатый робот. Привод - полный по умолчанию.
 
Что касается внешности, то машина должна получить аэродинамический обвес с углепластиковым антикрылом. В качестве теоретической даты выхода указывается начало следующего года. Отметим, что заряженная Supra может стать одной из самых дорогих моделей в линейке японского бренда, так как ее стоимость превысит отметку в 80 тысяч долларов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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