Toyota Tunrda – представлено новое поколение!

Североамериканское подразделение Toyota представило новое поколение пикапа Tundra. Грузовик переехал на новую платформу и получил новые силовые установки.

Да, теперь Tundra можно назвать родной сестрой нового «Крузака» - платформа здесь используется одна и та же, соответственно рессоры в задней подвеске пикапа заменили пружинами, по заверению производителя это новшество должно положительно сказаться на комфорте и управляемости. Интересно, что в качестве опции автомобиль можно оснастить пневматической или адаптивной подвеской, которая будет способна подстраиваться под те или иные дорожные условия.

Что касается моторов, то двигатель V8 отправлен в отставку – его позицию занял новый мотор 3.5 V6. Он развивает 394 л.с. и 649 Нм крутящего момента. Жемчужиной моторной линейки станет 440-сильный гибрид. Обе силовые установки работают с 10-ступенчатым автоматом.