Автомобильный портал Motorpage
30 янв 2017

Toyota уступила лидерство на мировом авторынке

Toyota уступила лидерство на мировом авторынке
Автор фото: фликр.ком

Японская компания Toyota Motor Corporation в 2016 году потеряла 1-ое место по объемам продаж на глобальном автомобильном рынке. Теперь мировым лидером является Volkswagen.

Согласно годовому отчету японского автопроизводителя, по итогам прошлого года во всем мире было реализовано около 10 175 000 автомобилей, что на 0,2% превышает результаты 2015 года. Стоит отметить, что эта цифра складывается не только из продаж автомобилей основного бренда Toyota. В отчете также учитываются продажи грузовых автомобилей дочерней компании Hino Motors, а также легковых автомобилей премиального суббренда Lexus и подконтрольной компании Daihatsu Motor Co., Ltd.

При этом, немецкий концерн Volkswagen AG за аналогичный период сумел нарастить объем продаж на 3,8% и реализовать около 10 312 400 автомобилей аффилированных брендов. Как отмечается в отчете концерна, в 2016 году автомобили практически всех брендов продемонстрировали уверенный рост продаж на мировом рынке, за исключением грузовиков компании MAN, объем реализации которых сократился на 0,2%.

Таким образом, впервые за четыре года Toyota Motor Corporation уступил лидерство на глобальном автомобильном рынке.

Напомним, что в 2011 году Toyota также уступило мировое лидерство, но уже американскому концерну General Motors. Однако аналитики связывают плохие показатели японского автопроизводителя за этот период не с какими-то ошибками Toyota или успехами GM, а с серией разрушительных стихийных бедствий, обрушившихся на Японию в 2011 году.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, BBC, Мотор

Комментарии к новости

Последние новости

...

Jaguar начал прием заказов на новый электрический I-Pace

30 января 2017

Nissan представит на Токийском автосалоне новое поколение Juke

30 января 2017

Toyota обозначила сроки появления нового поколения Supra

30 января 2017

Infiniti опубликовала полный прайс на купе Q60

30 января 2017

Mitsubishi назвала российские цены обновленного Outlander

30 января 2017

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о введении штрафов за опасное вождение

30 января 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H2 - haval h2 2014 то, чего не может быть Тест драйв
26 января 2017

Haval H2
"То, чего не может быть"
Audi Q3 - audi q3 2015 пропуск в клуб
Тест драйв
24 января 2017

Audi Q3
"Пропуск в клуб"
Isuzu D-Max - isuzu d-max 2016 американский борец сумо
Тест драйв
19 января 2017

Isuzu D-Max
"Американский борец сумо"
Nissan Qashqai - дороги мира. nissan qashqai 2013 венгерский калейдоскоп
Автопутешествия
13 января 2017

Nissan Qashqai
"Венгерский калейдоскоп"

Написано новостей:

1 8 1 2 0