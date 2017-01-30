Японская компания Toyota Motor Corporation в 2016 году потеряла 1-ое место по объемам продаж на глобальном автомобильном рынке. Теперь мировым лидером является Volkswagen.

Согласно годовому отчету японского автопроизводителя, по итогам прошлого года во всем мире было реализовано около 10 175 000 автомобилей, что на 0,2% превышает результаты 2015 года. Стоит отметить, что эта цифра складывается не только из продаж автомобилей основного бренда Toyota. В отчете также учитываются продажи грузовых автомобилей дочерней компании Hino Motors, а также легковых автомобилей премиального суббренда Lexus и подконтрольной компании Daihatsu Motor Co., Ltd.

При этом, немецкий концерн Volkswagen AG за аналогичный период сумел нарастить объем продаж на 3,8% и реализовать около 10 312 400 автомобилей аффилированных брендов. Как отмечается в отчете концерна, в 2016 году автомобили практически всех брендов продемонстрировали уверенный рост продаж на мировом рынке, за исключением грузовиков компании MAN, объем реализации которых сократился на 0,2%.

Таким образом, впервые за четыре года Toyota Motor Corporation уступил лидерство на глобальном автомобильном рынке.

Напомним, что в 2011 году Toyota также уступило мировое лидерство, но уже американскому концерну General Motors. Однако аналитики связывают плохие показатели японского автопроизводителя за этот период не с какими-то ошибками Toyota или успехами GM, а с серией разрушительных стихийных бедствий, обрушившихся на Японию в 2011 году.