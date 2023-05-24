Toyota выступила против электрификации автомобилей

Японский концерн в очередной раз назвал опрометчивым стремление целого ряда автопроизводителей максимально оперативно перевести свои модели на электротягу

В электрификации японским инженерам видятся сразу две проблемы. Первая – сам переход на электричество займет очень много времени, что связано с недостатком мощностей по добыче ресурсов для изготовления компонентов силовых установок. К тому же на текущий момент нет возможности для резкого развития той же инфраструктуры. Еще один важный нюанс – из-за тотальной электрификации будет ощущаться постоянный дефицит ресурсов, на преодоление которого понадобится не один десяток лет.

В качестве мягкого подхода Toyota советует изучать гибридные силовые установки и исследовать возможности водородного топлива.