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31 янв 2025

Toyota вновь стала крупнейшим автопроизводителем в мире

Toyota вновь стала крупнейшим автопроизводителем в мире

Toyota сохраняет лидерство на мировом автомобильном рынке пятый год подряд, несмотря на общее снижение продаж

В 2024 году японский концерн реализовал 10 159 336 автомобилей под брендами Toyota и Lexus, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. С учетом дочерних компаний Daihatsu и Hino объем поставок достиг 10 821 480 единиц (-3,7% в сравнении с 2023 годом).

Volkswagen Group вновь заняла второе место, продав 9 239 500 автомобилей (-2,3%). На третьем месте по объему продаж расположилась Hyundai Motor Group (Hyundai, Kia, Genesis) с результатом 7,23 млн автомобилей (-1% к 2023 году).

Несмотря на неоднозначные успехи в сегменте электромобилей, Toyota удерживает глобальное лидерство благодаря широкому модельному ряду автомобилей с ДВС. Компания предлагает транспортные средства практически для всех рынков — от компактных кей-каров для Японии до полноразмерных внедорожников для США. При этом Volkswagen Group, имея больше суббрендов и более разнообразную линейку гибридов и электромобилей, не смогла догнать Toyota, что подтверждает устойчивую позицию японского автопроизводителя на рынке.
 

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