Автомобильный портал Motorpage
20 фев 2025

Трамп готовит 25% пошлину на импортные автомобили

Трамп готовит 25% пошлину на импортные автомобили

США готовятся к введению 25-процентного тарифа на импортные автомобили, который, по словам Дональда Трампа, может вступить в силу уже 2 апреля. Новая ставка приведет к значительному росту цен на автомобили, поскольку почти половина из них на американском рынке – импортные

Пошлины стали ключевым элементом экономической политики Трампа. С начала его срока он уже ввел 10% налог на китайский импорт, а также 25% пошлину на сталь и алюминий. Теперь США хотят ответить на более высокие тарифы в Европе, где налог на импорт авто составляет 10%, в то время как в Америке – всего 2,5%.

Автомобильные компании выступили против введения пошлин. Глава Ford Джим Фарли предупредил, что такой налог нанесет серьезный удар по отрасли, приведя к миллиардным убыткам. В ответ на возможные изменения Porsche и Audi рассматривают перенос расширения производства в США. Однако если тариф вступит в силу, американские покупатели столкнутся с заметным удорожанием автомобилей и комплектующих.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России предложили запретить заглушки для ремней и повысить штрафы

20 февраля 2025

Продажи электрокаров Volkswagen в Китае падают рекордными темпами

19 февраля 2025

Правительство Франции настаивает на запрете продаж автомобилей с ДВС с 2040 года

19 февраля 2025
Li i8

Li Xiang готовит к выходу новый электрический кроссовер

19 февраля 2025
Kaiyi X7

Марка Kaiyi готовит пополнение российского модельного ряда двумя новинками

19 февраля 2025

Будущий российский родстер от Bureau Seven показали на рендерах

19 февраля 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Cityray - geely cityray (2024) нечто среднее Тест драйв
20 февраля 2025

Geely Cityray
"Нечто среднее"
Dongfeng DFSK 500 - dfsk 500 (2024) самый доступный кроссовер?
Тест драйв
13 февраля 2025

Dongfeng DFSK 500
"Самый доступный кроссовер?"
Jetta VA3 - jetta va3 (2023) в категории «до двух миллионов»
Тест драйв
06 февраля 2025

Jetta VA3
"В категории «до двух миллионов»"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 6 3 2