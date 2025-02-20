Трамп готовит 25% пошлину на импортные автомобили

США готовятся к введению 25-процентного тарифа на импортные автомобили, который, по словам Дональда Трампа, может вступить в силу уже 2 апреля. Новая ставка приведет к значительному росту цен на автомобили, поскольку почти половина из них на американском рынке – импортные

Пошлины стали ключевым элементом экономической политики Трампа. С начала его срока он уже ввел 10% налог на китайский импорт, а также 25% пошлину на сталь и алюминий. Теперь США хотят ответить на более высокие тарифы в Европе, где налог на импорт авто составляет 10%, в то время как в Америке – всего 2,5%.

Автомобильные компании выступили против введения пошлин. Глава Ford Джим Фарли предупредил, что такой налог нанесет серьезный удар по отрасли, приведя к миллиардным убыткам. В ответ на возможные изменения Porsche и Audi рассматривают перенос расширения производства в США. Однако если тариф вступит в силу, американские покупатели столкнутся с заметным удорожанием автомобилей и комплектующих.