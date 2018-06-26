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26 июн 2018

Трамп предупредил Harley-Davidson о начале конца

Трамп предупредил Harley-Davidson о начале конца
Автор фото: фирма-производитель

Мотоциклы Harley-Davidson — американская легенда мирового масштаба. Но последние торговые войны между США и Европой обернулись для компании настоящей головной болью.

Суть в том, что США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Европы. ЕС в ответ повысила пошлины на ряд американских товаров, включая знаковые, такие как джинсы Levi’s и мотоциклы Harley-Davidson. Последняя тут же объявила о переносе производства мотоциклов для Старого Света из США дабы избежать уплаты повышенных пошлин: если до торговой войны пошлина составляла 6%, то теперь мотоциклы американской марки обложены пошлиной в 31%.

«Harley-Davidson намерен реализовать план по переносу производства мотоциклов для рынка ЕС из США на свои международные заводы», — говорится в сообщении компании. В Harley-Davidson говорят, что новые пошлины приведут к удорожанию мотоциклов в среднем на 2200 долларов. В год эта сумма составит 90-100 миллионов долларов и в Harley-Davidson не хотят перекладывать это бремя на покупателей и дилеров.

Решение о переносе производства вызвало бурю негодования у президента США Дональда Трампа, который предупредил производителя мотоциклов «о начале конца». В своем твиттере он разразился гневной тирадой.

«Если они переедут, вот увидите, это будет началом конца, — написал Трамп. — Ни при каких обстоятельствах Harley-Davidson не могут производиться в другой стране!». Одновременно он предупредил компанию, что при попытке импорта мотоциклов в США их обложат гигантскими пошлинами.

Вероятнее всего, Дональду Трампу просто никто не подсказал, что мотоциклы Harley-Davidson уже давно собираются на заводах в Бразилии, Индии и Австралии.

Кстати, перенос производства Harley-Davidson для Европы из США может положительно сказаться на российских покупателях, ведь удастся сэкономить, как минимум, на логистике.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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