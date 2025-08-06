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6 авг 2025

Трамп раскритиковал ребрендинг и новый стиль Jaguar

Трамп раскритиковал ребрендинг и новый стиль Jaguar
Автор фото: фирма-производитель

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес компании Jaguar, назвав новую рекламную кампанию бренда «глупой» и примером «woke-культуры» (культура популяризации социальной несправедливости). По его мнению, именно из-за неудачного ребрендинга компания лишилась прежнего генерального директора

Jaguar недавно представил рекламный ролик, в котором полностью отказался от демонстрации автомобилей, сосредоточившись на мультикультурных ценностях и абстрактных образах. Трамп не сдержался и заявил, что подобная стратегия подрывает узнаваемость бренда и вызывает насмешки, особенно на фоне ухода от традиционного автомобильного контекста. При этом он похвалил маркетинговую кампанию American Eagle с участием актрисы Сидни Суини как противоположный пример.

Новым главой Jaguar Land Rover стал П.Б. Баладжи. Ранее он работал финансовым директором Tata Group. Он сменил Эдриана Марделла, который занимал пост CEO в Jaguar Land Rover более трех десятилетий.

Представители Jaguar подчеркнули, что не стремятся следовать «модной повестке», но готовы жертвовать частью аудитории ради нового имиджа и переосмысления бренда в контексте электрификации модельного ряда. Справедливости ради стоит отметить, что несмотря на критику, Jaguar своей рекламной компанией привлек огромное внимание к ребрендингу бренда.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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