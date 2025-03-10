Трамп снова отложил введение пошлин на автомобили из Канады и Мексики. Повлияли владельцы пикапов

Президент США Дональд Трамп объявил об очередном переносе введения 25% пошлин на автомобили из Канады и Мексики на месяц

Официальная причина – просьба крупнейших автоконцернов США, таких как Ford, Stellantis и General Motors, которым предстояло столкнуться с резким ростом себестоимости своих автомобилей. Однако, по некоторым данным, на решение могли повлиять владельцы пикапов.

Согласно исследованию, владельцы таких автомобилей в два раза чаще голосуют за Республиканскую партию, а введение пошлин ударило бы по их кошельку. В частности, цены на популярные модели, включая Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Ford Maverick и серию Ram 2500–5500, могли бы вырасти в среднем на 7000 долларов.

Кроме того, тарифы затронули бы не только сами автомобили, но и комплектующие, которые производятся в Канаде и Мексике. Представитель компании ZF North America отметил, что ущерб для всей отрасли мог бы исчисляться сотнями миллионов долларов.

