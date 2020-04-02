Трамп убил Грету Тунберг

Точнее сказать, ее надежды и мечты, так как Власти США решили ослабить ужесточение требований к экологичности и экономичности новых автомобилей. Об этом объявили администрация президента США Трампа и Федеральное агентство по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency — EPA)

Предыдущим планом предполагалось снижение средних выбросов CO2 на 5% ежегодно — до 2025-го включительно. Теперь же решено снизить динамику ужесточения до 1,5% в год — до 2026-го.

Положительный эффект от послаблений почувствуют не только автомобильные компании, но и рядовые покупатели. Предполагается, что отмена более жестких требований позволит снизить цену нового автомобиля. Это особенно важно с учетом того, что средний возраст машины в Америке составляет 12 лет, при этом за период с 2010 года новые авто существенно подорожали.

Все это приведет к тому, что будет выпущено на 2,7 млн новых автомобилей больше, а индустрия сэкономит $100 млрд. Любопытно, но не все американцы приветствуют нововведения - одни указывают на плохую экологическую ситуацию, другие возмущаются тем, что теперь американские машины будут менее конкурентоспособны.