В России уже не первый год говорят о необходимости поддержки развития электромобилей. Правда, дальше слов пока дело не сдвигается: например, в этом году электрификация транспорта не вошла в программу господдержки авторынка.

Но в Госдуме о планах правительства помнят: группа депутатов от ЛДПР внесла законопроект, освобождающий владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога, причем вне зависимости от их мощности.

Депутаты предлагают ввести для электромобилей пятилетний «мораторий»: владельцы будут освобождены от транспортного налога с 1 января 2019 года, льгота будет действовать до конца 2024 года, сообщает ТАСС.

«Предоставление льгот по транспортному налогу будет иметь дополнительный стимулирующий характер для развития рынка экологичных автомобилей. Подобные льготы уже введены в ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге и в Москве», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Правда, в Москве льгота действовала всего один раз, еще одним регионом где временно освобождали электромобили от транспортного налога была Калужская область, но и там эксперимент прекратили.

В принципе, льготу получит не так уж и много автовладельцев. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в России на 1 января 2018 года насчитывается 1771 электромобиль. При этом все они представлены всего лишь семью моделями. Из общего количества наибольшая их доля (62,3%) приходится на Nissan Leaf, парк которого составляет 1103 экземпляра. Далее с долей 16% следует Mitsubishi i-MiEV (283 шт.). Третье место в этом рейтинге занимает Tesla Model S (194 шт.; доля – 11%). Помимо этой модели, Tesla представлена в российском парке и кроссовером Model X (68 шт.). Но ее пока опережает отечественный электрокар Lada Ellada (93 шт.). Более скромные показатели у Renault Twizy (26 шт.) и BMW i3 (4 шт.).

