Трассу М4 ждет реконструкция

У данной магистрали есть несколько проблемных мест, которые либо уже приводятся в порядок, либо находятся у «дорожников» в планах

Как сообщает «Автодор», в общей сложности в текущем году будет проведён капитальный ремонт почти сотни километров трассы М-4 «Дон». Так, работы ждут следующие отрезки пути: с 235-го по 260 км (обход Богородицка, Тульская область), с 351 по 401 км (обход Ельца и Яркино, Липецкая область), с 414 по 463 км (обход Задонска и Хлевного, тоже Липецкая область), а также с 464 по 479 км (участок платной автодороги в Воронежской области).

Ремонтные работы начнутся во второй половине текущего года, по окончанию курортно-дачного сезона. То есть этим летом российские автомобилисты поедут к черноморским курортам ещё по нынешней трассе, однако, в следующем году состояние дороги уже будет улучшено.