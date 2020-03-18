Автомобильный портал Motorpage
18 мар 2020

Трассу М4 ждет реконструкция

Трассу М4 ждет реконструкция

У данной магистрали есть несколько проблемных мест, которые либо уже приводятся в порядок, либо находятся у «дорожников» в планах

Как сообщает «Автодор», в общей сложности в текущем году будет проведён капитальный ремонт почти сотни километров трассы М-4 «Дон». Так, работы ждут следующие отрезки пути: с 235-го по 260 км (обход Богородицка, Тульская область), с 351 по 401 км (обход Ельца и Яркино, Липецкая область), с 414 по 463 км (обход Задонска и Хлевного, тоже Липецкая область), а также с 464 по 479 км (участок платной автодороги в Воронежской области).

Ремонтные работы начнутся во второй половине текущего года, по окончанию курортно-дачного сезона. То есть этим летом российские автомобилисты поедут к черноморским курортам ещё по нынешней трассе, однако, в следующем году состояние дороги уже будет улучшено.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

Комментарии к новости

Последние новости

...

Porsche планирует печатать кресла на 3D-принтере

18 марта 2020

Volkswagen обозначил потери от Дизельгейта

18 марта 2020
Hyundai Elantra 2021

Представлена новая Hyundai Elantra

18 марта 2020

Volkswagen анонсировал новый Amarok

17 марта 2020
Toyota Prius

Toyota отзывает Prius

17 марта 2020

Rolls-Royce станет выпускать аппараты вентиляции легких

17 марта 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"
JAC T6 - jac t6 2019 при прочих равных условиях
Тест драйв
13 марта 2020

JAC T6
"При прочих равных условиях"
Lada 4x4 - lada 4x4 2019 секреты привлекательности lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев
Тест драйв
10 марта 2020

Lada 4x4
"Секреты привлекательности Lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross 2018 мутафрукт
Тест драйв
06 марта 2020

Citroen C3 Aircross
"Мутафрукт"

Написано новостей:

2 5 4 3 9