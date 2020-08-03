Трассу Москва — Казань обеспечат качественной связью

Премьерминистр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить перспективную автомагистраль Москва — Казань качественной мобильной связью. Связь должна быть готова к моменту ввода трассы

«К моменту ввода в эксплуатацию новая федеральная трасса М-12 Москва — Казань должна быть полностью обеспечена качественной мобильной связью и сервисной инфраструктурой, говорится в списке поручений председателя правительства по итогам совещания 10 июля в Елабуге», — сообщает пресс-служба правительства.28 июля сообщалось, что госкомпания «Автодор» объявила конкурсы на проектирование и строительство «под ключ» сразу всех восьми участков трассы М-12. Общая стоимость контрактов — 507,5 млрд рублей. Процедуры по определению подрядчиков должны быть завершены до 10 сентября.

Начать строительство планируется в конце 2020 года. Трасса Москва — Казань станет частью межконтинентального транспортного коридора Европа — Западный Китай. Протяженность новой скоростной автотрассы М-12 превысит 700 км. Магистраль свяжет четыре из восьми крупнейших агломераций России — Московскую, Самарско-Тольяттинскую, Нижегородскую и Казанскую, даст импульс для их динамичного развития, ускорит транзитные перевозки.