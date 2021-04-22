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22 апр 2021

Трассу Москва-Казань продлят до Екатеринбурга

Трассу Москва-Казань продлят до Екатеринбурга

Президент России дал распоряжение о расширении строящейся магистрали

Владимир Путин на выступлении перед Федеральным собранием 21 апреля заявил, что строящаяся сейчас скоростная магистраль Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга. Средства на строительство будут выделены из региональных фондов. Что касается сроков, то полностью строительство будет завершено к 2024 году.

Строительство магистрали М-12 по маршруту Москва — Казань ведется в рамках проекта международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Протяженность новой скоростной автотрассы Москва — Казань составит более восьмисот километров. Новая дорога улучшит трафик между центральными регионами и Татарстаном , дорога должна улучшить связь между Московской, самое главное - магистраль сократит время в пути на машине между Москвой и Казанью на несколько часов. Напомним, что сейчас среднее время поездки составляет одиннадцать часов.

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Drom

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