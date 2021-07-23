Tuatara не рекордсмен!

Чем известна компания SSC North America - своим спорткаром Tuatara, на котором планировалось установить мировой рекорд скорости. Собственно, его и установили, только достижение было сразу поставлено под сомнение

История здесь забавная – в октябре прошлого года руководители SSC выступили с официальным заявлением - Tuatara побила рекорд скорости в 482 километра в час. Далее был обнародован результат – 508 километров в час и выложены записи заездов. Они были проанализированы различными экспертами и простыми интернет-пользователями, в результате чего был установлен факт фальсификации.

Поначалу в SSC North America пытались откреститься от обвинений, даже ссылались на производителя GPS-устройств Dewetron, дескать, они все зафиксировали. Правда, когда специалисты из Dewetron сообщили, что её сотрудники не присутствовали на испытаниях и не участвовали в подготовке, SSC поспешила уйти в тину.

Впрочем, долго там компания не пробыла, буквально на днях SSC выпустила заявление, где посыпала голову пеплом и сообщила о том, что рекорда действительно не было. Тем не менее, фирма пообещала не прекращать попыток преодолеть желанный рубеж. Все будущие заезды будут максимально «прозрачными».