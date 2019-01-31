Турбо перекрёстки на московских дорогах

В столице проведут эксперимент с кольцевыми перекрестками нового типа, которые должны снизить аварийность и увеличить пропускную способность

Что такое турбо-перекресток? От обычного собрата с круговым движением он отличается особой разметкой. Дело в том, что большинство направлений выводится по оптимальной траектории при помощи направляющей разметки, которая, плавно вливается в круговое движение.

Представители ЦОДД заявляют, что благодаря введению таких новшеств будет на 30 процентов снижаться аварийность, а скорость движения, наоборот, будет возрастать из-за увеличения пропускной способности перекрестка.

Эксперимент с перекрестками нового типа будет проведен в районе Чертаново Центральное — на пересечении улиц Чертановской и Красного Маяка. За ситуацией в режиме реального времени будут наблюдать при помощи камер. Водителей оповестят о приближении к перекрестку нового типа при помощи информационных щитов. Также специальные предупреждения будут выводиться в системах мобильных навигаторов.