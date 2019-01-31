Автомобильный портал Motorpage
31 янв 2019

Турбо перекрёстки на московских дорогах

Турбо перекрёстки на московских дорогах

В столице проведут эксперимент с кольцевыми перекрестками нового типа, которые должны снизить аварийность и увеличить пропускную способность

Что такое турбо-перекресток? От обычного собрата с круговым движением он отличается особой разметкой. Дело в том, что большинство направлений выводится по оптимальной траектории при помощи направляющей разметки, которая, плавно вливается в круговое движение.

Представители ЦОДД заявляют, что благодаря введению таких новшеств будет на 30 процентов снижаться аварийность, а скорость движения, наоборот, будет возрастать из-за увеличения пропускной способности перекрестка.

Эксперимент с перекрестками нового типа будет проведен в районе Чертаново Центральное — на пересечении улиц Чертановской и Красного Маяка. За ситуацией в режиме реального времени будут наблюдать при помощи камер. Водителей оповестят о приближении к перекрестку нового типа при помощи информационных щитов. Также специальные предупреждения будут выводиться в системах мобильных навигаторов.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК, ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...

Печать под знаком Ford

31 января 2019
Volkswagen

Пляжный зелёный

31 января 2019

Полицейский получил штраф за превышение скорости

31 января 2019

Водитель, будь аккуратным!

31 января 2019

На федеральных трассах появятся выделенные полосы

31 января 2019

Toyota делает ставку на спорткары

31 января 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus NX - lexus nx 2018 nx 300h гламурный гибрид на зависть подругам Тест драйв
29 января 2019

Lexus NX
"Lexus NX 300h: гламурный гибрид на зависть подругам"
Skoda Octavia - skoda octavia combi 2017 лайки для… универсала
Автопутешествия
25 января 2019

Skoda Octavia
"Лайки для… универсала"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 теперь увереннее прокладывает курс
Тест драйв
23 января 2019

Nissan Qashqai
"Мечты сбываются: Nissan Qashqai теперь увереннее прокладывает курс"
Subaru Forester - subaru forester 2019 обходя традиции
Тест драйв
21 января 2019

Subaru Forester
"Обходя традиции"

Написано новостей:

2 2 6 9 2