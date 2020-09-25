Турецкие электромобили запатентовали в России

В открытой базе Роспатента опубликован охранный документ на два турецких электромобиля TOGG: кроссовер и седан

Прототипы этих моделей представили в декабре 2019 года. TOGG — проект нового национального турецкого автомобиля, который поддерживается президентом страны Реджепом Эрдоганом и финансируется консорциумом из местных госкомпаний.

Ранее в сентябре в России запатентовали интерьер электрического кроссовера TOGG. Такая активность может свидетельствовать о намерении турок в перспективе вывести свою разработку на наш рынок.

Дизайн электромобилей TOGG создавало итальянское ателье Pininfarina. Некоторые детали экстерьера умышленно выполнены на мотив турецкой культуры — в частности, зубья решетки радиатора и спицы колесных дисков по конфигурации отсылают к традиционному рисунку тюльпанов на коврах.

В базовой заднеприводной версии электрический кроссовер получит 200-сильный электромотор, в полноприводной общая отдача двигателей составляет 400 л.с. Разгон с места до 100 км/ч у 4x2 занимает 7,6 секунды, а у 4x4 — лишь 4,8. Запас хода на одной зарядке варьируется от 300 до 480 км — в зависимости от емкости батарей.