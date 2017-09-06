Компания TVR объявила о том, что представит свой новый спорткар, первый после возрождения фактически из пепла, в пятницу 8 сентября 2017 года. Пока британцы продолжают дразнить публику тизерами.

На последним спорткар предстал перед нами спереди рядом с первой моделью компании, которая появилась аж в 1947 году. Несмотря на то, что детали по-прежнему скрыты от глаз, видно, что спорткар будет небольшим и с довольно высокой крышей.

Дизайном новой модели, название которой пока неизвестно занимался сам Гордон Мюррей, создатель суперкаров McLaren F1 и Mercedes-Benz SLR McLaren.

По предварительным данным купе получит 480-сильный атмосферный двигатель, который готовили в компании Cosworth. Представители TVR, говорят, что разгон до 96 км/ч (60 миль/час) у спорткара займет меньше 4 секунд, а его максимальная скорость будет превышать 322 км/ч. Купе будет весить всего 1250 килограмм, то есть на каждую тонну веса придется 400 «лошадок».

Первые машины из серии Lainch Edition ценой более 100 тысяч долларов уже распроданы, а всего на новый TVR получено более 5000 заказов.

