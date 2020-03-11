Автомобильный портал Motorpage
11 мар 2020

У беспилотников улучшилось зрение

У беспилотников улучшилось зрение

Американская компания-производитель беспилотников Waymo представила новое, пятое поколение системы автопилота, которое стало «глазастее»

Платформой для установки новой системы стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Его оснастили пятью новыми лидарами собственной разработки: первый, установленный на крыше, может построить карту на расстоянии до 300 метров, а еще четыре по периметру машины отвечают за более детальную картину на близких расстояниях.

Также кроссовер получил пять новых радаров, они расположены как и лидары — один на крыше и еще четыре по периметру. Помимо этого, система оснащена 29 отдельными камерами, которые отвечают за распознавание объектов вдалеке. Именно эти новшества позволили добиться рекордного показателя - во время тестов автомобиля на дорогах система автопилота Waymo сумела распознать знак «Движение без остановки запрещено» на расстоянии 500 метров. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Автосалон в Нью-Йорке откладывается

11 марта 2020
Haval H5

Убийца Uaz Patriot возвращается в Россию

11 марта 2020
Hyundai Creta

Стартовали продажи новой Hyundai Creta

11 марта 2020
Exeed TXL

В России появится новый китайский кроссовер

11 марта 2020
Renault Kaptur

Renault Kaptur переедет на новую платформу

10 марта 2020

Московский автосалон могут отменить

10 марта 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada 4x4 - lada 4x4 2019 секреты привлекательности lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев Тест драйв
10 марта 2020

Lada 4x4
"Секреты привлекательности Lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross 2018 мутафрукт
Тест драйв
06 марта 2020

Citroen C3 Aircross
"Мутафрукт"
Lexus RX - lexus rx 2020 отделяет зерна от плевел в области тьмы
Тест драйв
04 марта 2020

Lexus RX
"Lexus RX отделяет зерна от плевел в области тьмы"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "

Написано новостей:

2 5 3 8 9