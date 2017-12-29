Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел очередные тесты фар головного света кроссоверов и внедорожников. Как и в прошлом году большое количество моделей провалило тесты, заработав оценку «Плохо». Всего были проверены фары в 79 моделях, причем в разных комплектациях, которые отличаются типом фар.

В IIHS проверяли яркость фар, длину и распределение светового пучка, адаптивные функции и работу вспомогательной электроники.

Кроссоверов, которые получили оценку «Хорошо» оказалось всего два. Это Hyundai Santa Fe, который продается у нас под именем Grand Santa Fe и Volvo XC60 первого поколения. Причем у последнего ксенон есть лишь для ближнего света. А корейский кроссовер получил высокую оценку в версии с опционными адаптивными биксеноновыми фарами.

Еще двенадцать моделей получили оценку «Удовлетворительно». Причем тут оказались и массовые модели с галогенными фарами и дорогие премиальные кроссоверы. Столько же (12) кроссоверов и внедорожников получили оценку «На границе допустимого» (Marginal). Наконец, аж одиннадцать моделей получили оценку «Плохо».

В IIHS говорят, что вновь не обнаружили зависимости качества фар от типа их источника (галоген, ксенон или светодиоды). Однако отметили, что положительные оценки получили фар с проекционными линзами.