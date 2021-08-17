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17 авг 2021

У дорожных камер обнаружился интересный баг

У дорожных камер обнаружился интересный баг

Некоторые комплексы не умеют считывать новые номерные знаки – двухстрочного формата. В чем заключается проблема?

В ГИБДД заявляют, что нюанс кроется в устаревшем программном обеспечении. Ведомство сообщает, что количество подобных камер невелико – около десяти процентов от общего числа. Более того в течение нескольких месяцев ситуация будет исправлена.

Но сам глюк крайне интересный - квадратный двухстрочный номерной знак попросту не воспринимается таковым. Дело в том, что его формат не соотносится с запрограммированной матрицей – соответственно, машины нарушителей просто пролетают мимо. Впрочем, по мнению экспертов, машин с новыми номерами в данный момент очень немного, а значит говорить о какой-то массовой проблеме не приходится.

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