Российские дилеры «Чайна Автомаркет» начали прием заказов на внедорожник DW Hower H5. Напомним, что под этим брендом у нас продаются локализованные лицензионные копии внедорожников Great Wall. Соответственно, данная модель это перелицованные Hover H5.

Лицензию на производство купила компания «Дервейс», которая развернула сборку слегка видоизмененных автомобилей на заводе «Ставрополь Авто». Более крупный нежели H3, внедорожник будет доступен у нас с 2-литровым мотором Mitsubishi мощностью 150 л.с., 6-ступенчатой «механикой», раздаткой с понижающей передачей и мостами BorgWarner.

Внедорожник предлагается в трех комплектациях: «Сити», «Комфорт» и Люкс». Базовая версия обойдется в 1 219 000 рублей. Ее салон отделан кожзамом, на машине установлены 18-дюймовые легкосплавные колеса. По сравнению с H3 у H5 немного иная передняя панель, так как здесь установлена иная мультимедийная система с 7-дюймовым экраном. Из других особенностей можно отметить розетку на 200 В и мультируль.

Топовая комплектация обойдется в 1 499 000, она имеет семь подушек безопасности (включая коленную для водителя), передние сиденья с электрорегулировками и дифференциал повышенного трения в заднем мосту.