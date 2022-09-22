У Mercedes C-Class появится очень мощная версия

Mercedes-Benz 21 сентября представил новые модификации седана и универсала C-Class — это спортивный Mercedes-AMG C63 третьего поколения.

Думаете, что под капотом данной машины находится мотор V8? Как бы не так – экология почти полностью уничтожила возможность использования данных двигателей. Так что новый AMG располагает лишь двухлитровым турбомотором, которые развивает 476 лошадиных сил. Остаток мощности «добирается» электрическими двигателями.

С 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 3,4 секунды, максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч, но предлагается опция AMG Driver’s Package, с которой седану планку можно повысить до 280 км/ч, а универсалу — до 270 км/ч.